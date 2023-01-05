Колонизация Марса стала ближе

На Красной планете нашли обильные отложения опала – источника воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые убедились в этом, изучив архивные снимки, сделанные марсоходом Curiosity.

На изображениях, пересланных марсоходом, исследователи заметили камни более светлого цвета, окружающие «ореолы» трещин, которые пересекают поверхность Красной планеты. Образцы пород, ранее собранных Curiosity, заново проанализировали исследователи из Университета штата Аризона.

«Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали гораздо позже в ходе миссии, – цитирует NewAtlas Трэвиса Гэбриела, соавтора исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research: Planets. – Видеть, что эти сети разломов были настолько широко распространены и, вероятно, битком набиты опалом, было невероятно».

Опал образуется, когда вода выветривает богатые кремнеземом породы, образуя раствор, который оседает в трещинах и расщелинах в породе, отмечают ученые. Со временем этот раствор превращается в твердый комок, который может быть мутным и тусклым или иметь ослепительный цвет.

О присутствии на Марсе опала было известно и раньше. Но теперь оказалось, что этот материал имеет куда более широкое распространение на планете.

Открытие американских исследователей говорит, что вода присутствовала на Красной платене гораздо раньше, чем считалось до этого времени. А это значит, что даже после того, как поверхность высохла и стала негостеприимной для любых микробов, которые могли там жить, условия под поверхностью оставались бы потенциально пригодными для жизни гораздо дольше. «Это хорошая новость для Curiosity и его преемника марсохода Perseverance, который в настоящее время ищет признаки жизни в кратере Джезеро – месте, которое также богато материалом, похожим на опал», – пишет издание.

Кроме того, опал может стать источником воды для будущих поселенцев. Поскольку вода не связана плотно внутри кристаллической структуры, она может высвободиться из материала, если его измельчить и нагреть. Ученые подсчитали, что участок породы длиной 1 метр и глубиной 30 сантиметров может содержать до 5,7 литра воды. И это может стать серьезным подспорьем при колонизации планеты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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