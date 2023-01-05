В новом году в ДТП в Челябинской области пострадали уже девять детей

ГИБДД призывает южноурвальцев быть особенно внимательными, если в салоне есть несовершеннолетние пассажиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, с начала 2023 года на территории Южного Урала зарегистрировано 9 аварий, в которых 9 несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

«Основные причины этих дорожно-транспортных происшествий, это выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Сопутствующей причиной стали неблагоприятные погодные условия – метель», – уточнили представители Госавтоинспекции.

Так, только за вчерашний день в двух ДТП пострадали трое детей.

В 18:50 среды, 4 января, в Челябинске около дома 73 по проспекту Ленина 45-летняя автоледи, управляя автомобилем «Вортекс Тинго», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора столнулась с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Форд Фокус», под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал 12-летний сын автомобилистки. В момент столкновения мальчик находился на переднем пассажирском сидении. Ему назначено амбулаторное лечение.

В тот же день в 18:05 на 19 км автодороги Тюбук-Кыштым, на территории Каслинского района, 34-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Лада Гранта», выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ 2113», за рулем которого была 52-летняя автоледи.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получила травмы и была госпитализирована в ЦРБ Кыштыма. В «Ладе Гранта», помимо автоледи, пострадали двое детей – 14-летняя девочка и 11-летний мальчик. Все они также госпитализированы. Дети находились на заднем пассажирском сидении, были пристегнуты ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает! Прежде чем собираться в дорогу вместе с детьми, посмотрите прогноз погоды, – обращаются представители Госавтоинспекции к южноуральцам. – В условиях снегопада или метели сильно снижается видимость, ухудшается управляемость транспортным средством. От автомобилей, двигающихся во встречном направлении или совершающих обгон, в воздух могут подниматься снежные облака, сводящие к нулю видимость дороги. Местами на дорогах могут возникать снежные заносы, при проезде которых автомобиль может потерять управление. Также в низинах, на мостах, эстакадах и вблизи водоемов на проезжей части возможны образование наледи, гололеда.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют быть более внимательными и осторожными, снижать скорость движения, не совершать резких и рискованных маневров, плавно разгонять и плавно останавливать автомобиль».

Также водителям напоминают, что несовершеннолетние дети в возрасте до 7 лет обязательно должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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