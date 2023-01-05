Рейс из Москвы в Челябинск экстренно приземлился в Уфе

Самолет, летевший в Челябинск, совершил вынужденную посадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Boeing 737, выполнявший полет из Москвы в Челябинск, начал резкое снижение над территорией Башкирии.

Судно подало сигнал бедствия через полтора часа полета, после чего развернулось в сторону Уфы. По некоторым данным, могло поступить сообщение о нахождении на борту подозрительного предмета.

«Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе, – цитирует «Интерфакс» представителей экстренных служб. – Там лайнер совершил посадку».

Челябинск, Виктор Елисеев

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