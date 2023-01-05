В Челябинской области задержали диверсантов

Трое мужчин готовили диверсию на Южно-Уральской железной дороге.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», троих диверсантов задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
«Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги, – цитирует ТАСС собственный источник в силовых органах. – На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы».
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту покушения на диверсию. Всех троих отправили в СИЗО на два месяца.
Челябинск, Виктор Елисеев
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