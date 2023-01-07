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Суббота, 7 января 2023, 20:01 мск

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В Челябинске зафиксирована вспышка гепатита А

В Челябинске зафиксирована вспышка гепатита А, все заболевшие посещали одно кафе в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больные начали поступать в инфекционные больницы после 1 января. Оказалось, что все они посещали кафе на улице Энтузиастов. Одна из заболевших заявила, что только в больницу №8 поступило 18 человек.

В региональном минздраве вспышку гепатита А подтверждают, однако говорят о 8 заболевших. Сейчас кафе проверяет Роспотребнадзор.

Челябинск, Павел Зварзин

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