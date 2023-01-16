Гепатит А выявлен в еще одной южноуральской школе

В Магнитогорске зафиксированы новые эпизоды заболеваемости гепатитом А.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на этот раз инфекцию обнаружили у учеников школы №1: один заболел в декабре, второй – в январе.

Закрывать на карантин классы, в которых выявлены инфицированные, не стали, но их перевели в отдельные помещения – все занятия проходят в одном классе, и не допускают до массовых мероприятий.

За контактными школьниками установлено медицинское наблюдение на 35-дневный период.

Напомним, в октябре больные гепатитом А были зафиксированы в магнитогорской школе №39, в конце ноября – в школах №10 и №17.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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