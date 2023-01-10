В школе Копейска выявили случай заболевания гепатитом А

В копейской школе начались профилактические мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевание у одного из школьников подтвердилось во время новогодних каникул. Об этом сообщают местные издания.

Мероприятия по профилактике вспышки гепатита А проходят в копейской школе №13. «Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», – рассказала в эфире «Копейской телерадиокомпании» представитель руководства образовательного учреждения.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, диагноз «гепатит А» подтвердился уже во время новогодних праздников. В настоящее время в школе идет обработка помещений, вакцинируют контактировавших с заболевшим школьников и педагогов.

Напомним, в начале января девять челябинцев попали в больницу с гепатитом А после посещения одного из кафе города. В настоящее время следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку по этому факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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