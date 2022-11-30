В Челябинской области в школе произошла вспышка гепатита

В одной из школ Магнитогорска зафиксировали вспышку гепатита А.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантин по гепатиту А ввели в двух классах школы №39 в Магнитогорске. Эту информацию подтвердили в мэрии города.

Само заболевание зафиксировали в середине октября, но известно о вспышке стало лишь сегодня. С 13 октября по 25 ноября в образовательном учреждении проходили мероприятия по дезинфекции, а два класса ачальной школы перевели на обучение в отдельное крыло учебного заведения. Роспотребнадзор в конце прошлой недели выдал решение об экстренной вакцинации от гепатита А среди учеников младшей школы (всего 400 человек). Пока привились около 100 школьников.

Вместе с тем, продолжение занятий в школе вызвало растерянность среди родителей других учащихся. Однако в региональном министерстве образования и науки считают, что ситуация контролируема.

«Это ситуация не сегодняшнего дня, абсолютно контролируема Роспотребнадзором и управлением образования Магнитогорска, – цитирует «Первое областное» первого замминистра Елену Коузову. – Школа выполняет все требования по соблюдению санэпидрежима, в том числе предписания территориального отдела Роспотребнадзора. Заболевшие дети находятся под контролем медиков. По желанию родителей детей вакцинируют от гепатита. При выявлении случаев проводится дополнительная обработка помещений, заболевший ребенок изолируется».

Закрытия на карантин детского коллектива в подобной ситуации не требуется, подчеркивают в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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