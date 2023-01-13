На Южном Урале усиливают меры по противодействию гепатиту А

Роспотребнадзор потребовал от правительства Челябинской области задействовать косплекс мер по профилактике гепатита А.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал в четверг, 12 января.

Ранее в Челябинске госпитализировали девять посетителей одного из кафе с диагнозом «гепатит А». Позднее стало известно об одном случае в Копейске: там заболевание подхватил ученик одной из школ.

Документ предписывает правительству Челябинской области рассмотреть вопрос о ситуации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваемости вирусным гепатитом А. Министерство здравоохранения региона должно до 15 января сформировать план подлежащих вакцинации против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям, обеспечить готовность поликлиник и больниц к оказанию медицинской помощи больным с вирусом гепатита, кабмину – оказать содействие медицинским организациям при проведении иммунизации.

Министерству образования и науки Челябинской области рекомендовано усилить контроль за недопущением в детские коллективы людей с признаками заболевания и работу по дезинфекции помещений.

Руководтству и собственникам предприятий сфер общепита и производства пищевых продуктов настоятельно посоветовали вакцинировать сотрудников из групп риска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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