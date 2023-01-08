В южноуральском ЗАТО продлили школьные каникулы

Школьники Снежинска задержатся дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления образования Снежинска, новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года.

«По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8-10 января по всей территории Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», – объяснили принятое решение в мэрии.

В связи с этим общеобразовательные учреждения города внесли изменения в годовые календарные графики каникул.

Челябинск, Виктор Елисеев

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