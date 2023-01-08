В Челябинске маршрутка сбила пешехода и скрылась

Челябинец пролетел несколько метров после удара микроавтобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 7 января, на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта.

29-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №3, сбил пешехода, который вместе с другими горожанами начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. После удара мужчина отлетел на несколько метров, но смог подняться.

Между тем, маршрутчик решил не дожидаться прибытия ГАИ и поехал дальше. В результате в отношении водителя возбудили административное дело по фактам нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также оставления места ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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