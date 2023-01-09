В 2023 году в России не будет ни одной рабочей субботы

В 2023 году в России не будет ни одной рабочей субботы, а в целом жители страны будут отдыхать почти треть года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым коротким трудовым месяцем станет январь: в этом году в нем всего 17 рабочих дней. В феврале придется отработать 18 дней, в апреле и мае – по 20.

Самым длинным рабочим месяцем, как всегда, будет август – 23 рабочих дня, в марте и октябре – по 22, в остальных месяцах – по 21.

Помимо января длинные выходные (по 4 дня) ожидаются в феврале (с 23-го по 26-е включительно) и в мае (с 6-го по 9-е включительно).

8 марта в этом году будет средой, поэтому власти решили не делать переносов, а просто «разорвать» выходным рабочую неделю.

1 мая выпадает на понедельник. Никаких дополнительных дней к нему не прибавили, поэтому на первый майский праздник будем отдыхать всего 3 дня ( с 29 апреля по 1 мая). Аналогичная ситуация в июне (12-е число – понедельник, выходные – 10-12 июня), и в ноябре (День народного единства выпадает на субботу, поэтому понедельник, 6 ноября, тоже будет нерабочим).

31 декабря в текущем году снова будет выходным, но лишь потому, что выпадает на воскресенье.

В целом, в 2023 году жителям России, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, придется отработать 1 тысячу 973 часа (как и в ушедшем 2022-м). Рабочих дней будет 247, праздных – 118.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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