«Трактор» уступил одному из лидеров Запада КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл ЦСКА – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости активно начали встречу. В результате в первом периоде на 23 броска армейцев челябинцы смогли ответить лишь 13. Из вбрасываний хозяева смогли выиграть лишь 3 против 10 оставшихся за москвичами.

Впрочем, достаточно быстро черно-белые смогли выровнять игру. За первый игровой отрезок они смогли блокировать 9 бросков. Как итог – почти равное число бросков в створ и нулевая ничья по итогам периода.

Второй игровой отрезок челябинцы игрой в меньшинстве, но выстояли. В начале второй половины периода уже армейцы оказываются в меньшинстве: на 34-й минуте матча сразу два хоккеиста московского клуба нарушают правила, черно-белые получают преимущество 5 к 3. И решают не затягивать с реализацией большинства. На 35-й минуте Роб Хэмилтон отправляет шайбу на левый край Никите Тертышному, тот, выдержав паузу, отдает пас Антону Бурдасову, а он из центра зоны гостей мощно бросает под перекладину – 1:0.

Увы, удержать преимущество до конца игрового отрезка челябинцам не удается, и за 17 секунд до перерыва после ошибки челябинцев в своей зоне Андрей Светлаков сравнивает счет – 1:1.

В начале третьего периода «Трактор» вновь остался в меньшинстве. На сей раз армейцы не стали спускать хозяевам ошибку, и на 44-й минуте встречи Сергей Плотников выводит гостей вперед – 2:1.

На 58-й минуте матча Сергей Мыльников покидает ворота челябинцев, уступая место шестому полевому игроку. Это едва не стоит «Трактору» пропущенной шайбы, но на ее пути встает защитник черно-белых Роб Хэмилтон.

Увы, но хозяева так и не могут толком закрепиться в зоне армейцев.

Как итог – челябинцы уступают москвичам со счетом 1:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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