Главврача больницы Озерска арестовали за взятку в 20 миллионов

В Челябинске избрали меру пресечения руководителю больницы Озерска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска постановил заключить главврача действующей в Озерске КБ №71 ФМБА России Евгения Фомина под стражу в рамках расследования уголовного дела о коррупционном преступлении.

Медика задержали 1 января по подозрению в получении взятки. «По данным нашего канала, ему вменяют получение взятки в размере 20 миллионов рублей в качестве отката за контракт на капремонт медицинского учреждения, – пишет телеграм-канал «Время госзакупок». – Общая сумма договора составляла 200 миллионов рублей».

Официально силовики от комментариев воздерживаются. Известно, что также задержана предпринимательница, обвиняемая в даче взятки руководителю лечебного заведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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