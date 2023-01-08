«Металлург» не смог остановить разгоняющийся «Салават»

Магнитогорский «Металлург» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» – 0:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к встрече в Магнитогорске клубы подошли с разными показателями. Хозяева успели в новом году и потерпеть поражение, и выиграть. Команда из Башкирии одержала две победы. При этом в гости к соседям она прибыла после уверенной победы на питерским СКА: лидера регулярки КХЛ уфимцы обыграли со счетом 5:1.

Не сумели остановить набирающий обороты «Салават» и магнитогорцы. Гости явно чувствовали себя уверенно на стадионе «Арена-Металлург». Однако счет открыли лишь во втором периоде.

На 35-й минуте Егор Сучков с подачи Артема Пименова распаковал ворота хозяев – 1:0. Точку в матче спустя 15 минут игрового времени поставил Александр Хмелевски. На 50-й минуте он ворвался в зону магнитогорцев и бросил шайбу в ворота, угодив в щиток вратаря. Однако, обойдя ворота, он же подобрал отскочившую шайбу и отправил ее в ворота, уже наверняка – 2:0.

«Салават Юлаев» продляет победную серию до трех матчей, одержав над «Металлургом» первую победу в текущем сезоне КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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