В школах Челябинска отменены занятия

Челябинские школьники останутся дома из-за мороза.
Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха в понедельник, 9 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.
Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 29-31 градус ниже нуля, скорость ветра до 11 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -24, -26 градусов с ветром до 10 метров в секунду.
Ранее из-за аномально-низких температур в нескольких муниципалитетах Южного Урала приняли решение о продлении школьных каникул. Так, до 10 января включительно будут отдыхать учащиеся Озерска, Трехгорного, Еткульского и Нагайбакского районов. В Еманжелинском районе централизовано отменены занятия 9 января. В Верхнем Уфалее 9 и 10 января уроки пройдут в удаленном формате.
Челябинск, Виктор Елисеев
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