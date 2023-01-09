В школах Челябинска отменены занятия

Челябинские школьники останутся дома из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха в понедельник, 9 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 29-31 градус ниже нуля, скорость ветра до 11 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -24, -26 градусов с ветром до 10 метров в секунду.

Ранее из-за аномально-низких температур в нескольких муниципалитетах Южного Урала приняли решение о продлении школьных каникул. Так, до 10 января включительно будут отдыхать учащиеся Озерска, Трехгорного, Еткульского и Нагайбакского районов. В Еманжелинском районе централизовано отменены занятия 9 января. В Верхнем Уфалее 9 и 10 января уроки пройдут в удаленном формате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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