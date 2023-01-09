Жителя уральского села нашли замерзающим в снегу

Пожилого южноуральца госпитализировали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от мороза пострадал житель Карталинского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Картновости» со ссылкой на местную единую дежурную диспетчерскую службу.

Мужчину нашли минувшей ночью в селе Анненское. С обморожением 61-летний карталинец доставлен в больницу районного центра.

Напомним, по данным Челябинского гидрометцентра, 8-10 января по всей территории Южного Урала, 11-12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. 8-10 января в отдельных районах сильный мороз ( минус 40 градусов и ниже).

Челябинск, Виктор Елисеев

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