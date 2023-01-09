Автобус с пассажирами встал на южноуральском участке М-5 в мороз

В Ашинском районе автобус остановился посреди дороги в минус 36.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 9 января, около 8:00 на 1591 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района во время движения у автобуса возникли проблемы с тормозной системой.

Автомбилем, двигавшимся по маршруту «Аша-Кропачево», управлял 54-летний мужчина. В момент инцидента в автобусе находились 10 пассажиров. Температура воздуха в это время была -36 градусов по Цельсию.

На помощь застрявшим посреди трассы южноуральцам пришли следившие за движением экипажи областного полка ДПС. Пассажиров вышедшего из строя транспортного средства пересадили в попутный автобус. После чего вместе с водителем приступили к устранению неисправности тормозной системы. Через два часа машина смогла уехать с места аварии.

«В настоящий момент сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния», – заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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