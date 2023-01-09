Елки будут вывозить с контейнерных площадок Южного Урала по отдельному графику

Южноуральцам рассказали о порядке вывоза новогодних елей с контейнерных площадок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», региональный оператор по обращению твердых коммунальных отходов, размещение хвойных растений в мусорных баках недопустимо.

Жителей области призывают придерживаться определенного порядка при складировании новогодних деревьев в местах накопления отходов. «Новогодние ели, которыми жители региона на праздники украшают свои дома и квартиры, относятся к крупногабаритным отходам, которые входят в состав твердых коммунальных отходов (ТКО). Такой мусор (наряду со старой мебелью, отработавшей свой срок бытовой техникой) вывозится подрядчиками регионального оператора в рамках услуги по обращению с ТКО», – заявили в организации.

Размещение хвойных деревьев допускается на площадках, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов. В случае их отсутствия главный атрибут новогодних праздников можно оставить рядом с баками на контейнерной площадке, не преграждая при этом подъездные пути для мусоровозов.

Нарушение такого порядка может создать сложности коммунальным службам, предупредили южноуральцев. Так, размещение елок в мусорных баках может привести к быстрому переполнению емкостей, а также невозможности их опустошения механизированным способом. Кроме того, стволы хвойных растений, выпирающие из контейнеров, могут создать помехи при перевалке отходов в кузов мусоровозов.

Также существует риск повреждения коммунальной техники. Попавший в кузов машины древесный ствол может вывести из строя дорогостоящее прессовальное оборудование, которым оснащен мусоровоз. В дальнейшем по этой же причине могут выйти из строя и конвейерные линии на сортировочных комплексах.

Отслужившие свой срок новогодние деревья будут организованно вывозиться региональным оператором на объекты размещения отходов в соответствии с территориальной схемой. Транспортирование хвойников будет выполняться отдельной техникой по отдельному графику.

«Отметим, что древесные отходы на полигонах подвергаются обработке. Обычно такой мусор измельчают в специальных шредерах, а полученную стружку используют для подсыпки технических дорог на территории самих предприятий», – уточнили в регоператоре.

В свою очередь, предпринимателям напомнили, что вывоз нераспроданных елок с новогодних ярмарок и площадок должен выполняться за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей. «Продавцы должны самостоятельно позаботиться об утилизации своих товарных остатков», – подчеркнули в организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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