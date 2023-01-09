В Магнитогорске стартовал турнир по зимнему мини-футболу

Кубок турнира «Снежный мяч» разыграют в трех лигах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в конце декабря на площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» у легкоатлетического манежа стартовал традиционный открытый турнир по зимнему мини-футболу «Снежный мяч» сезона 2022 – 2023.

Этот уникальный турнир, давно ставший своеобразной визитной карточкой города металлургов, проходит в Магнитке уже в 28-й раз. Неизменно поддержку в его проведении оказывает ПАО «ММК». Впрочем, в числе участников состязаний не только команды, представляющие различные структурные подразделения градообразующего предприятия, но и городские спортсмены, а также гости из близлежащих районов.

«Очень здорово, что мы уже почти три десятка лет открываем традиционный турнир «Снежный мяч». И пусть эта наша традиция живет и продолжается. Этот турнир действительно нужен, востребован и любим. Большое спасибо за поддержку этих соревнований Магнитогорскому металлургическому комбинату в лице отдела социальных программ, профсоюзному комитету и замечательному коллективу спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Уважаемые друзья, я желаю вам интересных, напряженных увлекательных поединков и получить удовольствие от захватывающих футбольных баталий», – сказал на церемонии открытия, приветствуя участников, зрителей и организаторов «Снежного мяча», председатель оргкомитета турнира Вадим Чуприн, в свое время стоявший у истоков этих популярных состязаний.

От имени руководства комбината любителей зимнего мини-футбола приветствовал ведущий специалист группы социальных программ ПАО «ММК» Дмитрий Чалков, который напомнил, что уходящий 2022 год был юбилейным – 90-летие отмечали как сам ММК, так и его спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». Представитель социального блока комбината пожелал участникам удачи, красивой и честной игры.

«В этом году неожиданно для всех вместо привычного лета в декабре прошел чемпионат мира по футболу, который принес немало неожиданностей. Я хочу, чтобы «Снежный мяч» в этом году также преподнес нам сюрпризы, мы увидели новые звездочки, красивые игры и голы, а также замечательные сэйвы», – выразил общие пожелания Дмитрий Чалков.

Фраза о новых звездах была произнесена не для «красного словца», ведь «Снежный мяч» это не только про любительский футбол. Ведущий церемонии открытия зачитал приветствие участникам нынешнего турнира от защитника Марата Быстрова, игрока сборной Казахстана, выступающего ныне за футбольный клуб Российской премьер-лиги «Ахмат» (Грозный). Он является воспитанником ДЮСШ Олимпийского резерва №4 Магнитогорска и сам был неоднократным участником зимних баталий «Снежного мяча».

Как рассказал Дмитрий Шохов, директор частного физкультурно-спортивного учреждения ПАО «ММК» «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», в этом году помимо трех основных лиг и ветеранской лиги, было решено возродить детскую лигу, финалы которой также пройдут на полях спортклуба.

Главный судья соревнований, Анатолий Печагин, – личность для «Снежного мяча» легендарная. С турниром он с самого начала: начинал игроком, был тренером, вот уже много лет главный судья. Многолетний участник сетует, что раньше турнир собирал гораздо больше участников, а сегодня многие ушли в залы, где играют в более комфортных условиях. И все же у зимнего футбола на заснеженных полях есть свои поклонники, предпочитающие теплу помещений азарт, драйв и морозную бодрость на свежем воздухе. И они готовы ехать для участия в зимних футбольных сражениях даже из других населенных пунктов. «Агаповка – постоянные участники наши, хорошие команды, Фершампенуаз – все они приезжают и поддерживают наше дело, за что им большое спасибо», – рассказывает Анатолий Печагин.

По его словам, в нынешнем турнире примут участие без малого сорок команд, которые в зависимости от уровня подготовки поделены на три лиги, в каждой из которых по 10 футбольных дружин, а также отдельно ветеранская лига. Отборочные состязания детской лиги будут проходить по районам, и только финалы планируется провести на площадках комбинатского спортклуба. В соревновательные дни игры будут идти одновременно на четырех полях. Сначала команды в каждой лиге проведут круговые игры, по итогам которых сформируют кубковые сетки. Продлится «Снежный мяч» до конца зимы, когда и определится победитель этого традиционного турнира, ставший обладателем главного трофея – переходящего Кубка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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