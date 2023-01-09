Суд поддержал чиновников в споре за челябинский лес

Челябинцы не смогли оспорить законность документа, исключившего из состава городских лесов участок под строительство катка УралГУФК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска отклонил коллективный иск горожан с требованием признать незаконным распоряжение администрации города №2882-а от 21 марта 2022 года, исключившее из состава городских лесов участок в районе Тополиной аллеи. Землю отдали под строительство спорткомплекса УралГУФК с крытым ледовым катком.

Напомним, контракт был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре того же года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале 2022 года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

А в ходе летних судебных заседаний чиновники администрации Челябинска представили суду распоряжение от 21 марта 2022 года №2882-а, которым из состава городских лесов был исключен земельный участок под строительство катка УралГУФК.

Активисты заявили, что документ следует признать незаконным, так как он не был опубликован. «Администрация Челябинска, изменяя границу городских лесов, обязывает неограниченный круг лиц соблюдать данное распоряжение в части свободного посещения лесов и обязательности соблюдения режима охраны городского леса. Публикация в таком случае является обязательной», – заявили горожане.

Впрочем, в ходе заседания в декабре 2022 года прокуратура не согласилась с этой позицией. В надзорном органе отметили, что данное распоряжение не является нормативным, так как издается разово. А значит, и публиковать его необязательно. По сути, представитель прокуратуры поддержал в споре мэрию.

Согласился с такой трактовкой и судья, отклонивший в ходе сегодняшнего заседания иск челябинцев. Активисты уже заявили, что намерены оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Между тем, деревья на спорном участке (более 1 тысячи 600 штук) уже вырублены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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