В Вишневогорске оштрафовали сорвавшего капремонт водовода подрядчика после окрика из прокуратуры

В прокуратуре подтвердили нарушения при организации водоснабжения жителей поселка Вишневогорск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей провело проверку исполнения требований законодательства администрацией Вишневогорского городского поселения при организации водоснабжения населения.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что власти поселка заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по улице Советской. Однако и по истечении оговоренного срока работы подрядная организация не закончила. Несмотря на это, поселковая администрация никаких штрафных санкций к подрядчику не применила.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о контрактной системе, чиновники не разместили в Единой информационной системе в сфере закупок локальную смету, являющуюся частью контракта.

Прокурор внес главе Вишневогорска представление, по итогам рассмотрения которого работы по капитальному ремонту сетей были завершены, а подрядную организацию – оштрафовали за несвоевременное выполнение работ.

Кроме того, на основании постановления прокурора глава поселка привлечен к административной ответственности за ненаправление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»