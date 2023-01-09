Специалист по арбидолу: в челябинском медуниверситете новый руководитель

Еще один челябинский вуз возглавил «варяг».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета, сегодня, 9 января, вступил в должность новый исполняющий обязанности ректора вуза Александр Мирошниченко. В первый рабочий день 2023 года 37-летнего руководителя представили коллективу.

Приказ о назначении и.о. ректора ЮУГМУ министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал 26 декабря 2022 года.

«Новый глава вуза до приезда в Челябинск занимал должность проректора по учебной работе СибГМУ и заведовал кафедрой фармакологии в этом вузе. Он является участником программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, сформированного по поручению Президента РФ, финалистом трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» 2021 года, выпускником школы ректоров Московской школы управления «Сколково», – рассказали представители вуза.

Возглавлявший ранее ЮУГМУ Андрей Важенин продолжит заведовать кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии университета.

Александр Мирошниченко в 2008 году окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», 2009 году – клиническую интернатуру по специальности «Терапия».

Работу начал в 2008 году в качестве преподавателя кафедры фармакологии Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ). В 2014-2016 годах – начальник управления приема на обучение этого же вуза.

В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эффективность арбидола в коррекции нефротоксического действия противоопухолевых химиотерапевтических средств: экспериментальное исследование».

В 2011 году прошел профессиональную переподготовку с получением права деятельности в области экономики и управления предприятием (Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова).

В 2014-2016 годах – начальник управления приема на обучение АГМУ, с 2016 по 2018 – заместитель проректора по НИР – директор научно-образовательного комплекса «Живые системы», ведущий научный сотрудник НИИ биологической медицины Алтайского государственного университета.

В октябре 2017 года защитил докторскую диссертацию «Антиоксидантная модуляция активности антибактериальных средств».

В марте 2018 года перешел в Сибирский государственный университет в Томске: сначала в качестве заместителя заведующего Центральной научно-исследовательской лаборатории, а с сентября 2018-го занимал пост проректора по учебной работе СибГМУ.

В 2020 году в соавторстве с коллегой выпустил учебник «Фармакология витаминов, их аналогов и антагонистов» (100 экземпляров).

Челябинск, Виктор Елисеев

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