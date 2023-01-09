Теперь – из-за мороза: на Южном Урале вновь проблемы с вывозом мусора

В некоторых районах Челябинской области сдвинулись сроки вывоза твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в связи со значительным понижением температуры воздуха непростая обстановка сложилась в Нязепетровском, Ашинском, Катав-Ивановском и Увельском районах.

«Региональные операторы призывают граждан с пониманием отнестись к локальным ситуациям, при которых обслуживание контейнерных площадок происходит позже обычного, в темное время суток или в ранние утренние часы. Это временная вынужденная мера», – заверяют чиновники.

Для устранения возникших ситуаций перевозчики твердых коммунальных отходов сейчас переведены на усиленный режим, в рейсы выведены дополнительные смены бригад мусоровозов.

Напомним, ранее в Челябинской области уже были проблемы с вывозом ТКО. Так, в декабре минувшего года после обрушившихся на Южный Урал снегопада и ледяного дождя регоператору пришлось скорректировать график работы в Магнитогорском кластере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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