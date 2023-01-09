СКР выясняет обстоятельства ЧП с челябинцами, застрявшими на колесе обозрения в мороз

Около часа семья южноуральцев буквально висела между небом и землей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку информации о том, что в Центральном районе областного центра после отключения электроэнергии в одной из кабин колеса обозрения в холодную погоду была заблокирована семья местных жителей.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – рассказали представители силовиков. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Инцидент произошел 5 января на аттракционе у РК «Мегаполис». По словам попавших в ловушку горожан, им пришлось ждать помощи около получаса. Руководство комплекса рассказало, что челябинцы застряли из-за отключения электричества и необходимости запуска запасных мощностей.

Собственную проверку начала и прокуратура Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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