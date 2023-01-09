Эпидпорог по ОРВИ превышен среди взрослых южноуральцев почти в полтора раза

На Южном Урале продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

За прошедшую неделю 2023 года (2-8 января) зарегистрировано 62,24 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 60,3%. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах: среди взрослого населения – на 59%, детей 7-14 лет – на 68,4%, дошкольников 3-6 лет – на 62,5%, детей до 3 лет – на 46%. В ведомстве отмечают, что снижение уровня заболеваемости произошло «в связи с разобщением организованных коллективов в новогодние праздники и снижением обращаемости населения за медицинской помощью в праздничные дни».

Вместе с тем, уровень общей заболеваемости острыми респираторными вирусными соответствовал уровню эпидемического порога, при этом среди взрослых превысил эпидемический порог на 45,6%.

Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста – на 60,4%, дети 3-6 лет – на 36,7%, дети до 3 лет – на 25,8%.

В Роспотребнадзоре напоминают, что с 14 декабря на территории Челябинской области введен в действие Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ на 2020-2024 годы, который предусматривает проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий.

Южноуральцам рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

Ранее с 7 декабря 2022 года постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области введены карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области. В период эпидемии в медицинских организациях вводится масочный режим, изменяется порядок работы поликлиник, организуется отделение для приема больных с признаками респираторной инфекции, формируются госпитальные базы для больных гриппом и ОРВИ, увеличивается объем обследования больных на грипп, в стационарах вводятся ограничительные мероприятия и усиленный дезинфекционный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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