Юные пациенты копейской больницы вынуждены лежать в обледенелых палатах

Окна в детской больнице Копейска покрылись изморозью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на катастрофическую ситуацию в детской больнице поселка Потанино, расположенного на территории Копейска, обратили внимание родители пациентов. Шокирующий ролик опубликовала в сетях мать одного из маленьких копейчан.

По словам женщины, в палатах настолько холодно, что рамы со стороны комнаты покрылись плотным слоем изморози, а оставленное на подоконнике молоко с легкостью превращается в мороженое.

Спасаются пациенты и их родители с помощью обычного одеяла, которым и пытаются утеплить продуваемое всеми ветрами окно.

Руководство больницы признает: проблема, действительно, существует. Но только в нескольких палатах третьего этажа, уверяют администраторы. В остальных помещениях температура соответствует норме.

По словам руководства, замена проблемных окон уже запланирована, и должна пройти в наступившем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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