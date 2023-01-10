Полиция выясняет обстоятельства загадочной гибели пожилых супругов в Златоусте

Тела погибших южноуральцев обнаружили в закрытой изнутри квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в полицию обратились обеспокоенные родственники 60-летних супругов, живших в одной из квартир жилого дома на проспекте 30-летия Победы в Златоусте.

По словам южноуральцев, с 1 января мужчина и женщина перестали выходить на связь, не отвечали на телефонные звонки, не подходили к дверям, а свет в квартире все это время оставался включенным. Не отреагировали супруги и на просьбу открыть, исходившую от полицейских.

Тогда к делу подключили спасателей. При помощи слесарного инструмента сотрудники обеспечили доступ в квартиру. Оказалось, что входная дверь была закрыта на замок и внутреннюю задвижку. Оба супруга погибли.

Ведется расследование причины и обстоятельств происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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