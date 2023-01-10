В работе столовой южноуральской больницы нашли опасные нарушения

За множество нарушений в работе пищеблока медучреждения в Челябинской области наказали главврача.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Уйского района с привлечением специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора провело проверку исполнения требований законодательства в сфере организации питания пациентов в ГБУЗ «Районная больница села Уйское».
В ходе проверки выявлены множество нарушений санитарных требований. Так, при хранении пищевых продуктов нарушался температурный режим, допускалось повторное замораживание продуктов, складские помещения столовой не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Кроме того, не у всех работников пищеблока в медицинских книжках отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.
По результатам проверки прокурором в отношении главного врача медицинского учреждения возбуждено административное дело по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора руководитель привлечен к административной ответственности.
Выявленные нарушения устранены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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