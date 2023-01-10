В Верхнем Уфалее решили сэкономить на работе главного ледового городка

Мэрия Верхнего Уфалея решила не тратиться на работу ледового городка в конце января и в феврале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники озадачили горожан объявлением о прекращении развлекательных мероприятий на основной праздничной площадке уже на этой неделе. Это объявление появилось сегодня, 10 января, в группе администрации города в социальной сети ВКонтакте.

По информации мэрии, финальное мероприятие для детей пройдет в снежном городке в пятницу, 13 января. «Горки в снежном городке продолжат работать до 22 января. Останутся детские зимние аттракционы и иллюминация, продолжится охрана общественной территории.» – говорится в сообществе.

А вот на дальнейшую охрану ледового городка, как оказалось, администрация средства не предусмотрела. И опасаясь, что без присмотра снежные фигуры просто разгромят вандалы, решила, что называется, «сыграть на опережение». И заявила, что демонтаж снежного городка запланирован на 23 января.

Впрочем, через несколько часов после публикации уже региональные чиновники заявили, что главная новогодняя площадка Верхнего Уфалея не будет демонтирована в январе: местным властям поручили сохранить городок, как обычно, до марта. Кто будет оплачивать охрану сооружений и будет ли – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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