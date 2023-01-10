В пригороде Челябинска собаки вновь напали на подростка

Жители Коркинского района вновь заявили о нападениях бродячих псов на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 9 января, в поселке Роза, входящем в состав Коркинского муниципального округа. Об этом местная жительница рассказала в паблике «Текслер, помоги».

«Когда у нас решится проблема со стаями собак в поселке Роза? – спрашивает женщина. – Сейчас ребенка укусила собака по улице Есенина. Отбивался чем мог, ребенку 17 лет. А если шел бы маленький ребенок, просто разорвали бы».

Южноуральцы отмечают, что это далеко не первое нападение. «Да, собак очень много, стаями ходят. Недавно дочь (9лет) тоже окружили, схватили за унты и тащили в разные стороны. Если бы не мимо проходящий мужчина, не знаю, чем бы закончилось. Звонили в службу отлова, но результата никакого, так и бегают и кидаются на всех», – рассказала в комментариях еще одна жительница поселка.

По словам коркинцев, стаи бродячих псов частенько встречаются и в Коркино. Причем проблеме уже, как минимум, два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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