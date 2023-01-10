В России отказываются от рыбных консервов в пользу мясных

В России упало производство рыбных консервов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россияне меняют рыбные консервы на мясные. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Так, в январе-ноябре 2022 года производство рыбных консервов снизилось на 4,6% год к году – до 510,4 миллиона банок. А вот мясных консервов выпустили 742,1 миллиона банок – на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Рост отмечен также в сегменте консервов из фруктов и овощей (5,9 миллиарда банок, +5,1%) и сгущенки (614,6 миллиона банок, +0,6%).

«Главная проблема – рост стоимости сырья из рыбы, – отмечают авторы канала. – Некоторые ее виды подорожали в разы. А производителям полуфабрикатов пришлось поднимать цены на 17,4%. От рыбы, как известно, потребители отказываются в первую очередь. Так произошло и с консервами».

Впрочем, производители называют и другие причины. Так, крайне неудачной оказалась путина 2022 года: вылов горбуши снизился почти в два раза – с 377 тысяч до 190 тысяч тонн.

Еще одной проблемой стала активность надзорных органов, часто выявлявших фальсификат (подмена сырья) и изымавших сомнительные консервы. Наконец, спрос на мясные консервы вырос, среди прочего, во время ажиотажного спроса, а также за счет закупок для гуманитарной помощи.

В этом году падение категории может прекратиться, не исключают авторы канала. «Вылов рыбы снова растет, а спрос уже снизился настолько, насколько это было возможно», – отмечают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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