Пять южноуральских школ вошли в топ-200 образовательных учреждений России

Пять школ Челябинской области включили в число 200 заведений, наиболее подходящих для развития таланта в области математики и естественных наук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг по итогам 2021-2022 учебного года составили образовательный центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.

«Рейтинг построен на внешних объективных, не зависящих от школ данных: результатах мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, в том числе международных олимпиад, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из Перечня олимпиад школьников Минобрнауки России, других интеллектуальных соревнованиях и конкурсах, получивших 1-3 уровни по результатам экспертизы перечня мероприятий ГИР. В рейтинге публикуются списки школ, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», – рассказали разработчики.

Финальный список разделили на две части: в первой группе представлены 20 школ-лидеров, размещенные в соотвествии с количеством набранных баллов, остальные не ранжируются, а перечислены по регинам.

В первую двадцатку Рейтинга школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук в 2021/2022 учебном году, попал физико-математический лицей № 31 из Челябинска.

Во второй части списка Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, гимназия №80 и лицей №97 (оба – Челябинск), а также школа №5 из Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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