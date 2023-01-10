На Южном Урале почти нет детских садов, соблюдающих санитарное законодательство

В Роспотребнадзоре рассказали об удручающих итогах надзора за дошкольными учреждениями в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2022 году специалисты ведомства обследовали 507 объектов, принадлежащих 442 дошкольным организациям. Нарушения санитарного законодательства были выявлены в 94,8% проверенных объектов.

Наиболее часто санврачи встречались с отклонениями при организации питания в детских садах. Речь о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, пренебрежении технологией приготовления пищи и требованиями к меню, неудовлетворительных результатах лабораторного контроля (по калорийности, режиму мытья посуды).

Кроме того, отмечены нарушения санитарно-эпидемиологического режима в групповых помещениях, отклонения в искусственной освещенности и при лабораторном контроле микроклимата. Возникли у проверяющих и претензии к прохождению сотрудниками периодических медицинских осмотров, профилактических прививок и гигиенического обучения.

Отметим, что проверки прошли почти в трети действующих на территории Челябинской области дошкольных учреждений (всего их насчитывается 1 тысяча 510).

Челябинск, Виктор Елисеев

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