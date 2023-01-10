В уральском селе почти месяц не вывозили мусор

Жителей села в Челябинской области снова оставили один на один с «мусорной» проблемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний раз твердые коммунальные отходы с контейнерной площадки в селе Ключи Увельского района вывозили 16 декабря прошедшего года. Об этом один из сельчан рассказал в паблике «Текслер, помоги».

«Этот случай уже не единичный, – отмечает южноуралец. – Так было и в августе, сентябре и ноябре. Обращения в Единую диспетчерскую службу и к операторам ЦКС не дают результата, а глава сельского поселения говорит, что будет благодарен, если губернатор поможет. Извещения об оплате приходят ежемесячно, а работать по договору не хотят».

В региональном операторе сообщили, что в курсе проблемы. Посетовав на подрядчиков и морозы. «Данное нарушение было выявлено отделом контроля ЦКС в январе 2023 года, – заявили представители компании в комментарии к посту. – Перевозчику будет направлена претензия о некачественном оказании услуги. К сожалению, низкие температуры 9 и 10 января не позволили оперативно отреагировать. Из-за температуры, близкой к -30, техника дала сбой и не смогла выйти на линию».

Вывезти ТКО планируют завтра, 11 января. Ситуацию с контейнерной площадкой поставили на особый контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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