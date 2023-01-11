Мошенники бомбардируют южноуральцев требованиями от имени судебных приставов

В ФССП рассказали об очередной схеме, используемой аферистами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, в ведомство поступает информация о том, что мошенники от имени якобы службы судебных приставов рассылают письма с требованием погасить задолженность.

Документы от лже-приставов аферисты рассылают по электронной почте, чего ФССП не делает. Южноуральцев призывают такие письма не открывать и сразу удалять: в них может содержаться вирус либо ссылки, ведущие на вредоносные сайты.

«Гражданам необходимо соблюдать бдительность, поскольку мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожают арестом банковских счетов, имущества, «штрафными санкциями с повышенным коэффициентом», а также «внесением данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», – предупреждают в ГУФССП по Челябинской области.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте https://r74.fssp.gov.ru, а также на портале Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru.

Другие сторонние сайты, подставные фирмы и компании опасны тем, что они могут навязать людям расходы или мошенническим способом похитить деньги.

Необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей.

Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.

«Еще раз напоминаем, что уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам судебным приставом-исполнителем почтовым отправлением либо в личный кабинет на портале Госуслуг в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме», – отметили представители ведомства.

Кроме того, важно помнить и о безопасном порядке перевода денежных средств для оплаты задолженности по исполнительным производствам. Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или непосредственно в банках по квитанциям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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