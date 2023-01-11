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Среда, 11 января 2023, 12:11 мск

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Власти Южного Урала оспорили арест 131 «театральной» квартиры

Правительство Челябинской области подало апелляцию на арест квартир, переданных артистам театров областного центра.

Как сообщал ранее «Новый День», в ноябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области арестовал 131 квартиру в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона Алексея Пивоварова.

До этого управляющий потребовал отменить две заключенные в 2018 году сделки безвозмездного дарения, по которым в собственность правительства Челябинской области перешли жилые помещения в микрорайоне «Белый хутор». Их передали артистам челябинских театров оперы и балета, а также драмы в качестве служебного жилья.

Алексей Пивоваров требует отменить спорные договоры и вернуть квартиры в конкурсную массу АИР либо взыскать из областного бюджета их стоимость, оцениваемую в 393 миллиона рублей. В ожидании решения по иску на помещения наложили ограничения. Их и оспорило региональное правительство. Апелляцию должны рассмотреть 14 февраля.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью было привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, например, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе прошлого года объявило о собственном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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