Стали известны подробности происшествия в школе-интернате Бакала

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области рассказали подробности инцидента в бакальской школе-интернате.

Как уже сообщал «Новый День», сотруднице интерната предъявлено обвинение в истязании воспитанницы. Как оказалось, в правоохранительные органы обратился детский омбудсмен.

В аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка через соцсети обратилась бывшая воспитанница школы-интерната Бакала (Саткинский район) и сообщила, что ее младшую сестру бьет воспитатель. Сотрудники аппарата приехали в школу, поговорили с воспитанниками и выяснили, что указанная девочка – не единственная жертва. Об избиениях заявили еще несколько подростков: они заявили, что воспитатель била их линейкой по голове и таскала за волосы.

Как только об этом стало известно, директор учреждения уволилась, а в историю вмешалася следственный комитет.

Напомним, воспитателя обвиняют в причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

Сотрудница интерната отправлена под домашний арест.

Челябинск, Софья Артемьева

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