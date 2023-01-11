Новогодняя стагнация: товары повседневного спроса пожирают все больше доходов россиян

Расходы российских покупателей на приобретение FMCG (продукты массового спроса) в декабре выросли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля расходов на FMCG перед новым годом составила 48,3%. Таковы данные мониторинга компании «Ромир».

По сравнению с ноябрем индекс вырос на 3%, год к году – на 2,2%. Исследователи отмечают, что в декабре 2021 годовой рост индекса составил 2,5%, а в декабре 2020 – 2,6%.

«В декабре мы традиционно отмечаем рост трат на товары повседневного спроса, однако в этом году предновогодние закупки оказались чуть более скромными, чем в предыдущие. Это связано со стратегиями экономии, которых придерживаются россияне», – отметила директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская. Рост даже меньший, чем в предыдущие предновогодние периоды.

Вместе с тем, доля расходов на товары повседневного спроса все-таки растет. А это значит, что кроме инфляции речь может идти и о стагнации доходов россиян. «Постоянное увеличение показателя год к году – индикатор снижения благосостояния», – комментируют данные мониторинга авторы канала FMCG Report.

При этом в декабре существенно изменилось потребительское поведения россиян. На протяжении 3-4 кварталов покупатели старались снижать траты на товары повседневного спроса. Сразу после того, как в торговых сетях возобновилась практика скидочных акций, увеличилось число приобретаемых покупателями акционных товаров. Продолжает расти и объем продаж собственных торговых марок ритейлеров – как правило, более дешевых по сравнению с аналогичными предложениями других брендов.

Наконец, россияне все больше времени уделяют поиску более низких цен на необходимые им товары, а их интерес к дискаунтерам и жестким дискаунтерам продолжает расти.

Поэтому не слишком значительный рост доли расходов в предновогодний месяц экспертов ничуть не удивил. Так, проанализировав данные более чем 1,1 миллиона онлайн-касс в стране, экономисты отметили снижение трат на новогодние товары еще до декабря. Аналитики отметили уменьшение среднего чека при покупке искусственных елей, шампанского, мишуры. При этом продажи в штуках, наоборот, росли. Это тоже свидетельствовало, что россияне предпочитали придерживаться стратегии экономии.

Впрочем, одно направление выбивалось из этой стратегии: на сладких подарках детям покупатели не экономили.

Так или иначе, можно сделать вывод, что россияне продолжают пребывать в состоянии неопределенности. Отсюда и склонность к сокращению расходов. Но даже в этом случае им придется тратить больше на товары повседневного спроса, так как они растут в цене. То есть, по сути, уровень жизни и доходов населения по-прежнему снижается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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