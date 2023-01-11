Директора челябинской школы оштрафовали за поборы с родителей

В школе Челябинска обязали родителей покупать рабочие тетради.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку по жалобе одного из горожан на нарушение прав учащихся городской школы №104 на бесплатное образование.

«В соответствии с законодательством образовательная организация самостоятельно определяет список учебных пособий, необходимых для реализации основных общеобразовательных программ общего образования, и допускает их к использованию, – отметили в прокуратуре. – Вместе с тем, домашние задания по учебным предметам задаются по рабочим тетрадям, о чем свидетельствуют записи в системе АИС «Образование».

При этом, как объяснили в школе, рабочие тетради как учебное пособие не включены в перечень обязательной литературы. Следовательно, закупать их образовательное учреждение не должно.

Из протоколов родительских собраний начальной школы следует, что пособия должны были приобретаться за счет родителей.

По итогам проверки прокуратура города направила директору школы представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а виновный педагог привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на основании постановления прокурора директора образовательной организации оштрафовали за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Отметим, что в самой школе утверждают, будто родители сами инициировали использование рабочих тетрадей в качестве дополнительного образовательного средства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»