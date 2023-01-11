Магнитогорские коммерсанты восстали против «умных домофонов»

В Магнитогорске антимонопольной службе пришлось вмешаться в разборки на рынке установки домофонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, один из участников отрасли в Магнитогорске прекратил агитацию простив установки «умных домофонов» после начала специалистами надзорного органа расследования.

Ранее антимонопольная служба выдала организации, занятой в сфере установки и обслуживания домофонов, предупреждение за размещение на своих квитанциях дискредитирующей информации о системе «умных домофонов». С жалобой на конкурентов в ведомство обратилось ЗАО «Интерсвязь».

«Жители многоквартирных домов Магнитогорска получили от обслуживающей их домофонной компании квитанции со следующим текстом: «Берегитесь, это мошенники!.. Домофон не должен быть умным… Домофон с камерой – контроль за частной жизнью!.. Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится», – рассказали в надзорном органе.

При этом «антиреклама» распространялась от имени Общественной правозащитной организации «Народный контроль Народного хозяйства». Правда, документы, подтверждающие, что именно общественники были заказчиками размещения агитки, компания, формировавшая квитанции, в Челябинское УФАС так и не представила.

Антимонопольщики указали в своем предупреждении, что такие действия хозяйствующего субъекта могли причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации конкурентам. В частности, ЗАО «Интерсвязь», АО «Эр-Телеком Холдинг» и ПАО «Ростелеком».

В связи с исполнением предупреждения антимонопольного органа о прекращении недобросовестной конкуренции дело не возбуждено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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