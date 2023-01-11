Прокуратура занялась домами с «картонными» стенами в Челябинской области

Силовики начали проверку истории с домами, утепленными пустыми коробками из-под сока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, об этом представители надзорного ведомства сообщили в ответе на запрос общественной организации.

Напомним, ранее одна из жительниц Чесменского района рассказала, что несколько десятков сирот живут в домах весьма оригинальной конструкции. По словам женщины, таких сирот, как она, пострадавших от действий администрации Чесмы, минимум 40 человек. Все они получили квартиры, в которых опасно находиться.

Домики для них построили с сюрпризами: в первую же зиму по стенам хлипких конструкций пошли глубокие трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь каждый зимний сезон. Когда новоиспеченные жильцы стали разбираться в причинах, выяснилось, что утепление перекрытий выполнено по «особой» технологии: минеральная вата, а под ней – картонные коробки из-под сока.

Фото: сайт ОНФ

Одна такая квартира по документам стоит около 800 тысяч рублей. Недешево для Чесмы. Несложно посчитать, что в общей сложности на такое «обеспечение жильем» было потрачено не менее 32 миллионов бюджетных рублей. За эти деньги помимо уже озвученных проблем сироты получили грибок на стенах, постоянную сырость и холод и баснословные счета за коммунальные услуги.

В 2017 году уже обращались по этому поводу в региональную прокуратуру, после чего дело передали в суд: надзорное ведомство усмотрело в действиях чесменских чиновников признаки злоупотребления должностными полномочиями. Однако тяжбы длятся более трех лет, на протяжении которых сироты пытаются добиться предоставления им иного жилья надлежащего качества.

Более того, сейчас чесменцы получают в ответ на свои жалобы сообщения о том, что их заявления и обращения рассматриваться не будут, рассказывают активисты. А некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья, что, вероятно, означает намерение муниципалитета отдать эти хлипкие постройки им в собственность и тем самым переложить ответственность за них на сирот.

Общественники попросили разобраться в ситуации силовые структуры. Сегодня, 11 января, активисты сообщили, что получили ответ из прокуратуры. Из письма следует, что надзорное ведомство начало проверку в Чесменском районе по факту выдачи сиротам квартир с утеплителем из коробок от сока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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