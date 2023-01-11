«Трактор» победой начинает выездную серию

Челябинский «Трактор» в Ярославле обыграл местный «Локомотив» – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч выездной серии челябинцы выиграли с «футбольным» счетом.

Хоккеисты «Трактора» с самого начала действовали осторожно, стараясь купировать все выпады хозяев. В итоге уже ко второму периоду игровое преимущество ярославцев практически растаяло.

И черно-белым оставалось лишь реализовать численное преимущество. На 22-й минуте, будучи в большинстве, черно-белые расположились в зоне «Локомотива». После розыгрыша Сергей Телегин, получив пас от Илтьи Карпухина, бросил по воротам, но шайба попала в хоккеиста команды хозяев. Первым к отскоку успел Никита Тертышный, мощно бросивший в левый верхний угол ворот – 1:0 в пользу гостей.

Этот счет продержался до конца матча. Итог – первая победа челябинцев в очередной выездной серии.

В следующем матче, 13 января, «Трактор» сыграет в Москве со «Спартаком».

Челябинск, Виктор Елисеев

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