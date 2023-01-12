Школа в Юрюзани второй месяц на дистанционке из-за холода в классах

В одной из школ Юрюзани регулярно отключают отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы у образовательного учреждения начались в декабре минувшего года. Об этом родители учеников рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«В Юрюзани с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей, – пишут южноуральцы. – В связи с этим постоянно отключают отопление. Ученики школы МОУ ООШ №2 практически весь декабрь проучились дистанционно, так как температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь, и нас опять отправили на дистанционное обучение».

Хотя сети уже поменяли, в школе все равно очень холодно: температура в помещениях всего на восемь градусов выше нуля, сетуют юрюзанцы. Родители уверены, что качеству образования это явно не на пользу.

«Мы очень рады, что наконец-то взялись за ремонты, но это все происходит в ущерб детям: здоровью и качеству обучения. Мы не знаем, как повлиять на сложившуюся ситуацию. Надеемся на вашу помощь», – обратились они к главе региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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