Челябинцы раскритиковали документ правительства, определяющий перечень общедоступной информации о состоянии окружающей среды

Южноуральские общественники обеспокоены тем, что доступ к информации о возможных загрязнениях ограничен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перечень информации общего назначения в области гидрометеорологии, а также порядок и периодичность ее предоставления планируется утвердить в рамках реализации федерального закона ‎«О гидрометеорологической службе».

Однако предложенный правительством РФ проект вызвал серьезные опасения экоактивистов. В числе претензий общественников – отсутствие в перечне информации о неблагоприятных метеорологических условиях, хотя в пояснительной записке к документу она упоминается.

Впрочем, отдельный порядок представления информации об НМУ был утвержден еще приказом федерального министерства природных ресурсов и экологии в 2011 году. Он определяет круг заинтересованных лиц, которым необходимо направлять прогноз о наступлении метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. К ним относятся властные структуры, контролирующие органы, а также предприятия и бизнесмены, обязанные снижать выбросы. Кроме того, оговаривается, что через 2 часа после направления предупреждения об НМУ «заинтересованным лицам» прогноз должен быть опубликован на сайте уполномоченной организации (так, в Челябинской области он публикуется на интернет-странице ЦГМС). Сохранится ли последнее требование после утверждения перечня информации общего назначения, пока не ясно.

Кроме того, по мнению челябинцев, в предлагаемом проекте не раскрыто само понятие «информация общего назначения».

Так, содержащаяся в перечне формулировка «Текущие данные о загрязнении атмосферного воздуха», по мнению общественников, не слишком конкретна. «Непонятно, какие именно данные о загрязнении окружающей среды (в том числе и атмосферного воздуха) будут отнесены к информации общего назначения: будут ли это данные о зафиксированных превышениях по каждому измеряемому веществу или усредненные значения», – отмечают они. Причем во втором случае составить представление о реальной угрозе жителям того или иного района невозможно, настаивают активисты.

Большое опасение общественников вызывают предлагаемые сроки передачи оперативных данных о выявленных случаях экстремально высокого загрязнения. Эту информацию планируется передавать в «понедельник следующей недели». «При таком уровне загрязнения необходимо незамедлительно принять меры для устранения негативных последствий для граждан и окружающей среды. Если «текущие данные о загрязнении атмосферного воздуха» должны передаваться «по мере их поступления», то почему информация об экстремальном уровне загрязнения будет передаваться только в следующий понедельник? Что мешает передать эту информация так же «по мере поступления»?», – рассуждают южноуральцы.

Наконец, в предлагаемом проекте постановления не указано, смогут ли сами граждане получать информацию общего назначения непосредственно от Гидромета, как уполномоченного органа, проводящего мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории РФ, отмечают общественники.

Активисты уже направили в правительство свои предложения о внесении изменений в документ. Принимать его в сегодняшней редакции нельзя, настаивают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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