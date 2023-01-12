Уральские металлурги сохранили позиции в списках лучших производителей проката

ММК сохранил лидерство в производстве плоского проката и металлопроката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2022 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вновь заняло первое место в списках лучших производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

Наивысший результат Магнитки сразу в двух категориях отражает многолетние целенаправленные усилия Группы ММК по достижению лидерства в ключевых для компании сегментах, включая развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе и по производству металла с покрытиями.

Важный вклад вносит и реализация в рамках Стратегии развития компании инициативы «Фокус на клиентов», предполагающей увеличение продаж через собственную сбытовую сеть, совершенствование сервиса, развитие цифровых каналов сбыта и улучшение системы логистики. С апреля 2021 года работает корпоративный маркетплейс ПАО «ММК», который позволил компании стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать заказы самого широкого спектра в формате онлайн.

А работа в направлении «Продажи точно в срок» дала компании возможность в минувшем году довести показатель OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») до максимального в отрасли уровня в 85 процентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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