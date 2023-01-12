В Челябинской области выросло число групповых преступлений

В прокуратуре Челябинской области проанализировали состояние преступности в регионе по итогам 2022 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2022 году на Южном Урале зарегистрировано 62 тысячи 844 преступления или на 3,8% меньше, чем в 2021 году.

Удельный вес преступлений в регионе составил 3,2% от общего количества всех зарегистрированных преступлений в России – 1 миллиона 966 тысяч 795, где также отмечается снижение регистрации на 1,9%.

Несмотря на снижение общего количества, отмечается увеличение на 1,6% преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 4,6% – рецидивов. Рост также отмечен среди преступных действий, совершенных ранее судимыми – на 11,4%, а также группой лиц по предварительному сговору – на 11,6%.

С другой стороны, снизилось число зарегистрированных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 5,2%. В том числе со смертельным исходом – на 11,9%, убийств – на 6,7%, грабежей и разбоев – на 34,1% и 23,3% соответственно, действий хулиганского характера – на 55,6%, угонов – на 13,4%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – на 7,4%.

В сравнении с 2021 годом, на 10,1% снизился показатель преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается снижение на 8% зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 2,3% уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах.

Раскрываемость в 2022 году увеличилась и составила 56,3% от общего количества зарегистрированных преступлений в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»