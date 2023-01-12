Экс-мэру Магнитогорска вынесли приговор за взятку в полтора миллиона

В Магнитогорске огласили приговор бывшему замглавы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 января, в Правобережном районном суде Магнитогорска завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Валерия Измалкова, обвинявшегося в получении взятки.

Напомним, о задержании чиновника стало известно в декабре 2021 года. По мнению следователей, в 2015-2016 годах магнитогорец, курируя вопросы земельных отношений, получил от предпринимателя крупную сумму за передачу в аренду земельных участков на территории города. Сначала речь шла о 1,5 миллионах рублей. В обвинительном заключении речь уже шла о более чем 2 миллионах рублей.

Судебное заседание началось с опозданием: поступило сообщение о минировании здания. В итоге всех посетителей из суда эвакуировали. Правда, сам обвиняемый, его защитник и судьи решили остаться в здании.

Спустя примерно 2 часа после запланированного начала судья огласил приговор: 4 года и 1 месяц колонии общего режима с запретом занимать должности в органах государственной власти в последующие три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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