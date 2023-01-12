На смену морозам в Челябинской области идут штормовой ветер и метель

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 12 января, днем, ночью и днем 13 января на территории региона ожидаются сильный ветер, юго-западного и западного направления 6-11 метров в секунду, порывы до 14-19 метров в секунду.

На дорогах метели, сильные снежные заносы, гололедица от снежного наката.

Дорожные службы переходят на усиленный режим работы.

Телефон круглосуточной диспетчерской миндортранса (351) 237-88-92, Вайбер – 8-902-868-50-81.

Челябинск, Виктор Елисеев

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