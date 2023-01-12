Ликвидацию компании, поставившей крест на политических планах экс-губернатора Дубровского, запретили

У предприятия, уличенного в сговоре с бывшим челябинским губернатором, обнаружили многомиллионную задолженность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области приостановил процесс ликвидации АО «Южуралмост», некогда одного из крупнейших дорожных подрядчиков региона.

Теперь ФНС не сможет вносить в ЕГРЮЛ какие бы то ни было изменения, касающиеся ликвидации компании. Этого потребовало Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования, которому дорожники задолжали изрядную сумму.

Напомним, в 2015-2018 годах компания с магнитогорскими корнями была лидером рынка дорожных работ на Южном Урале, именно это предприятие получало большую часть контрактов.

Но в 2019 году дорожников обвинили в заключении антиконкурентных соглашений при участии тогдашнего губернатора Бориса Дубровского. Это поставило крест на политических амбициях чиновника.

После этого компанию начали активно вытеснять с рынка. А в марте 2022 года АО «Южуралмост» заявило о ликвидации. В том же году предприятие оштрафовали на 483 миллиона рублей за сговор на рынке дорожных работ.

В ноябре же ФСС подал в суд иск о взыскании с компании 21 миллиона рублей долга. Теперь фонд потребовал запретить ликвидацию фирмы в качестве обеспечительной меры по иску. Суд это ходатайство удовлетворил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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